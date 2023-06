C’est mardi 27 juin 2023 que la DGAFP doit préciser aux huit syndicats de la fonction publique, lors d’une réunion technique, les modalités d’application des annonces du 12 juin par Stanislas Guerini sur le pouvoir d’achat (lire sur AEF info). Plusieurs précisions sont attendues notamment sur le calcul de la prime exceptionnelle dégressive de 800 à 300 € pour les rémunérations inférieures à 3 250 € bruts mensuels. La mesure d’ajout de points pour les agents des plus bas échelons, qui doit s’appliquer au 1er juillet 2023 en même temps que la revalorisation du point d’indice, est aussi à définir. Après des annonces jugées insatisfaisantes (lire sur AEF info) et dans un contexte de dialogue social troublé (lire sur AEF info), les syndicats réclament toujours une réunion pour "engager des négociations" et permettre "une réelle amélioration immédiate du pouvoir d’achat" (lire sur AEF info).