Les Sages de la rue Cambon ont publié le 20 juin 2023 un rapport thématique sur la collecte des prélèvements versés par les entreprises. Si des "transformations de grande ampleur dans la collecte des prélèvements des entreprises [ont été] engagées et poursuivies depuis le milieu de la dernière décennie", il faut aller plus loin, avec "de nouveaux développements pour améliorer l’efficience du recouvrement et le service rendu aux entreprises". Malgré le renoncement de l’exécutif, la Cour recommande notamment à nouveau de transférer le recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf.