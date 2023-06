L'enfance était la thématique centrale de la 10e semaine de l'innovation HLM, organisée par l'Union sociale pour l'habitat du 17 au 25 juin. Alors qu'un tiers des locataires HLM ont moins de 18 ans, les bailleurs sociaux estiment avoir un rôle à jouer dans l'accompagnement de ces publics et dans l'adaptation de leur patrimoine à leurs attentes en matière d'animations et d'accès à la culture et aux loisirs. Des actions de sociabilisation qui peuvent même permettre de lutter contre certaines nuisances dans les quartiers.