Paca : le protocole d’expérimentation de France Travail est signé entre l’État, la région et les Bouches-du-Rhône

La première ministre, Élisabeth Borne, a signé le protocole d'expérimentation de France Travail avec le président du conseil régional Paca, Renaud Muselier (Renaissance), et la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, le 9 juin 2023, à Salon-de-Provence. Cette convention doit renforcer le partenariat entre État, Région et Département, avec le concours de Pôle emploi pour "améliorer l'orientation et l'accompagnement des demandeurs d’emploi et les allocataires du RSA". Pour la Première ministre, il s'agit de "s'obliger, nous, collectivement [...] à proposer un accompagnement, à la fois social et professionnel, pour permettre à des personnes qui ne sont pas dans l'emploi depuis longtemps, de retrouver confiance [...] découvrir des métiers, de pouvoir se former". Paca est la troisième région, sur six, à s’engager dans cette démarche de préfiguration.