C’est une offre tarifaire "inédite" que présente, lundi 26 juin 2023, la région Occitanie : à partir du 1er août, les utilisateurs des trains régionaux Lio disposeront de "+=flex", une solution leur permettant de voyager "plus simplement", à des tarifs attractifs, suivant la logique du "plus je voyage, moins je paie", avec un plafond de 90 € par mois. C’est une "sorte de passe illimité, qui permet de voyager librement et d’abandonner la voiture", assure Philippe Bru, directeur régional de SNCF Voyageurs, pour qui "+=flex" va "révolutionner les transports collectifs du quotidien".