Missionné par le CNH en 2021 en qualité de président de sa commission outre-mer, Michel Pelenc lui a présenté son rapport "pour des politiques de l'habitat plus efficientes dans les outre-mer", ce jeudi 29 juin 2023. Un rapport qui formule 15 propositions pour procéder à un changement "systémique" des politiques de l'habitat et des modalités d'intervention de l’État dans les territoires ultramarins. En guise de mesure phare, l'ancien directeur général de Soliha préconise la création d'un établissement public unique pour pallier les interventions morcelées de l’État et de ses agences, et porter des actions en faveur de la production de logements, de la rénovation du parc privé, de la résorption des bidonvilles et du portage foncier.