En 4 ans et demi, 61 agents du CNRS ont été sanctionnés sur le plan disciplinaire, en majorité des hommes (70 %) et fréquemment des DR (46 %). Les atteintes aux biens sont les motifs de sanction les plus courants, avec 13 cas de méconduites à portée financière, et autant de manquements aux obligations professionnelles et irrégularités administratives. Les blâmes, avertissements et exclusions temporaires d’une durée de 3 jours maximum sont les sanctions les plus prononcées, dans 66 % des cas. 72 % des décisions n’ont pas été publiées au BO du CNRS. Retrouvez le détail des sanctions.