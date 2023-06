"Être apprenti aujourd’hui" : c’est le nom du dispositif porté par la Fnadir Pays-de-la-Loire, qui permet d’accueillir le temps d’une journée, dans des CFA de la région, des professeurs de collège et de lycée, mais aussi des conseillers d’orientation, pour leur faire découvrir des métiers, des formations, et le fonctionnement de l’apprentissage. Lancé en 2017, "Être apprenti aujourd’hui" a permis cette année d’accueillir environ 200 enseignants et prescripteurs d’orientation. Il sera reconduit en 2024, avec le soutien de la région Pays-de-la-Loire, du rectorat et de l’enseignement catholique.