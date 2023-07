À cette fonction depuis janvier, Grégoire Ensel a été réélu à la tête de la FCPE le 24 juin 2023. Son nouveau mandat court jusqu’au prochain congrès de la FCPE, en mai 2024. Dans une interview à AEF info fin juin, il regrette que le chantier sur le temps scolaire soit lancé "sans concertation préalable". Pour lui, "la question est le rythme de l’enfant sur l’ensemble de l’année". Concernant le bac, Grégoire Ensel souligne que "les épreuves en mars ont mis une pression de dingue aux enseignants, parents et élèves" et entraîné "à partir d’avril des absences perlées des lycéens". La FCPE est "favorable à des épreuves début mai. Arrêtons de mettre Parcoursup sur le chemin de tout, c’est plutôt à lui de s’adapter". Il se dit par ailleurs "dubitatif sur le RCD" et "demande plutôt le recrutement d’enseignants". Enfin, il plaide pour que "le harcèlement soit grande cause nationale".