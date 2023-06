Un actionnaire condamné à indemniser les salariés de sa filiale pour fautes de gestion

Un actionnaire doit indemniser d’anciens salariés de sa filiale pour le préjudice né de ses décisions dommageables pour celle-ci, qui ont aggravé sa situation économique difficile, ne répondant à aucune utilité pour elle et n’étant profitables qu’à l'actionnaire unique. L’actionnaire a, par sa faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l’employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2014. La haute juridiction confirme la condamnation des sociétés Sofarec et Financière GMS à indemniser d’anciens salariés de leur filiale la société Capdevielle, pour leurs actions menées au détriment de cette dernière et qui ont joué un rôle dans la disparition de leurs emplois.