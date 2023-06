Le calendrier de parution des projets de décret de la loi du 14 avril de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites est publié sur Légifrance. Sont déjà parus ceux transposant à l’ensemble des régimes de fonctionnaires les dispositions relatives à l’âge d’ouverture des droits, à la durée d’assurance et aux conditions de départs anticipés", et précisant les nouvelles modalités de départ anticipées pour carrières longues, handicap, inaptitude et incapacité permanente. Les autres textes doivent essentiellement paraître fin juillet (fonctionnement du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, compte professionnel de prévention, pension d’orphelin, retraite progressive, retraite progressive et cumul emploi-retraite, etc.). D’autres sont encore attendus fin septembre, concernant notamment les pensions à Mayotte.