"Il est grand temps d’acter l’urgence et d’engager les moyens" : tel est le message délivré par le Haut Conseil pour le climat dans son 5e rapport annuel, publié le 28 juin 2022 en fin de soirée. Ses treize membres y appellent le gouvernement à se doter d’une stratégie économique d’ampleur permettant d’accélérer la décarbonation via des actions "correctrices rapides et en profondeur". Et à ne plus réagir aux conséquences du changement climatique, mais à engager le pays dans une "adaptation transformationnelle" tandis qu’un réchauffement de +2 °C à l’horizon 2030 est "pratiquement inévitable".