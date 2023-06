Si les résultats obtenus depuis six ans par Collex-Persée sont à saluer, il paraît "toutefois nécessaire de réorganiser la gouvernance" du GIS et de revoir son modèle économique pour "le recentrer sur des programmes pluriannuels". C’est ce que conclut l’IGESR dans un rapport d’évaluation publié fin juin 2023, proposant une série de recommandations en direction de l’infrastructure de recherche (sur la gouvernance ainsi que les programmes et les appels à projets), et à l’intention du MESR. Collex-Persée est sous statut GIS depuis juillet 2018, celui-ci arrivant à échéance en fin d’année.