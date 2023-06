Le réseau Polytech accélère sa stratégie en matière de formation à la transition écologique : en ce sens, il proposera, les 11 et 12 juillet 2023, une formation spécifique à ces enjeux pour ses personnels, enseignants et enseignants-chercheurs, annonce-t-il le 22 juin. Cette formation doit permettre de "développer une expertise spécialisée", "intégrer la transition écologique dans les cursus" et "encourager la recherche et l’innovation". En parallèle, le réseau développe une formation "aux transitions socio-écologiques et industrielles" pour répondre aux besoins des entreprises.