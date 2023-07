Les sapeurs-pompiers professionnels pourront, lors de dépassements horaires et "dans le cadre de renforts engagés hors de leur département […] ou au profit d’un État étranger", percevoir une "indemnité de mobilisation opérationnelle", indique un décret publié au Journal officiel du samedi 1er juillet 2023. Les volontaires, verront, quant à eux, le montant de leurs indemnités augmenter dans ces mêmes cas. Un second décret, publié le même jour, précise les fonctions de sous-officier sapeur-pompier et supprime l’examen de commandant de sapeurs-pompiers professionnels.