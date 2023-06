Le président d’Eau de Paris Dan Lert et les représentants de quatre collectivités franciliennes s’invitent, lundi 26 juin 2023, dans le débat public sur l’eau potable en Île-de-France organisé par la CNDP depuis le 20 avril pour détailler leurs critiques du projet de modernisation porté par le Sedif. Plus largement, les élus entendent défendre un "modèle alternatif de la gestion de l’eau" basé sur la prévention à la source des pollutions diffuses, la sobriété industrielle et la solidarité des opérateurs, "à l’encontre de la solution 'tout technologique' du Sedif".