AgroParisTech lance une nouvelle filière de recrutement pour son concours d’entrée 2023 : 20 places sont désormais ouvertes aux candidats issus de classes préparatoires MP (mathématiques, physique) via le concours Centrale-Supélec, annonce l’école le 26 juin 2023. "La création de cette nouvelle voie d’accès a un double objectif : d’une part, répondre à un besoin croissant d’ingénieurs à l’interface de la biologie, des mathématiques et de la physique, formés à une pluralité de disciplines scientifiques pour répondre aux besoins de l’ensemble de la société et, d’autre part, diversifier les profils d’élèves admis à AgroParisTech", explique un communiqué de presse. Pour la session 2023, AgroParisTech ouvre notamment 272 places pour les élèves issus de la classe préparatoire BCPST.