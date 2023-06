"Contrat rempli pour 2020, mais pronostic réservé pour les objectifs de 2030" : c’est le verdict posé par la Cour des comptes européenne dans un rapport rendu public ce lundi sur les objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie. Elle considère que si l’UE a atteint ses objectifs, relativement accessibles, pour 2020, c’est en partie grâce à des facteurs exogènes comme la pandémie de Covid-19 de 2020 et la crise économique de 2008. La marche sera beaucoup plus haute pour 2030, prévient l’institution, et les moyens financiers à mobiliser largement supérieurs.