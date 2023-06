"Je me félicite de l’engouement connu par l’appel à projets ASDESR", affirme Sylvie Retailleau, dans une vidéo adressée aux participants du colloque FCU (Formation continue à l’université), le 23 juin 2023 à Dunkerque. "Parmi les 44 projets retenus, 31 portent sur la formation tout au long de la vie", souligne la ministre de l’Enseignement supérieur. Quatre universités lauréates (Gustave Eiffel, Rennes, Lille et Guyane) détaillent leurs projets lors d’une table ronde. Et s’accordent sur un constat : leur réussite dépendra de leur capacité à attirer et à fidéliser de nouvelles compétences.