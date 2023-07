Refus d’une mutation disciplinaire : l’absence d’entretien ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse

L’employeur qui envisage de prononcer une mutation disciplinaire impliquant une modification du contrat de travail à l’encontre d’un salarié peut, si ce dernier refuse cette sanction, y substituer un licenciement disciplinaire. Dans ce cas, l’employeur doit reprendre la procédure disciplinaire et convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable. L’omission de ce second entretien prive-t-elle ce licenciement de cause réelle et sérieuse ? Non, retient la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2015 qui rappelle que "l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux".