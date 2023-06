En 2021, les effectifs de la fonction publique sont quasi stables, avec une augmentation de 2,8 % du nombre de contractuels et une baisse de 0,6 % du nombre de fonctionnaires. Pour autant, d’après une note d’analyse publiée le 22 juin 2023 par la DGAFP, le recrutement sous le statut de contractuels d’anciens bénéficiaires de contrats aidés continue de baisser. Alors que cet effectif est en légère baisse en Bretagne, en Île-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté, il augmente dans les autres régions, en particulier dans le Grand Est et à la Réunion.