"Traduire la durabilité en langage comptable", c’est le principal objectif de l’ISSB, qui publie le 26 juin 2023 la version finale de ses normes de reporting S1 (générale) et S2 (climat). Elles ambitionnent de devenir des "normes de référence internationale complètes pour les informations relatives au développement durable". Elles seront applicables dès 2024 pour un reporting en 2025. "Nous avons élargir le périmètre et l’échelle de temps, afin de mesurer les risques et opportunités dans toute la chaîne de valeur, à court, moyen et long terme", avance Emmanuel Faber, le président de l’ISSB.