BRGM. Catherine Lagneau est nommée membre du CA du BRGM en qualité de personnalité qualifiée, en remplacement de Michèle Rousseau. INSTITUT DU MONDE ARABE. Un décret porte soumission au contrôle économique et financier de l’État de la fondation "Institut du monde arabe". ONIRIS. Est publié un avis de recrutement d’un assistant d’enseignement et de recherche contractuel en gestion de la santé des troupeaux de ruminants pour l’École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de...