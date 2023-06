"La marque d’un établissement n’est pas une question de forme mais de gouvernance. Il faut casser les silos, pousser les portes !", souligne David Diné, directeur de la communication de l’université de Lorraine, lors d’une journée organisée par l’Arces le 22 juin 2023. Il appelle les directeurs et directrices communication des établissements d’ESR à aller au-delà des outils traditionnels utilisés pour mettre en avant l’attractivité d’un établissement. Raison d’être de l’université, labels, moyens, équipements scientifiques… Selon lui, tout cela ne suffit pas et il plaide pour "embarquer" enseignants-chercheurs et étudiants.