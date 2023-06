Cinq députés appellent l’exécutif à soutenir le traité de non prolifération des énergies fossiles (tribune)

Dans une tribune publiée ce vendredi par AEF info, cinq députés issus de divers groupes politiques appellent le gouvernement "à soutenir un traité de non-prolifération des énergies fossiles" et invitent la France "à contribuer activement à son avènement". Ils s’expriment à l’occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial des 22 et 23 juin 2023.



Trois députés de la majorité — Anne-Laure Babault (Modem, Charente Maritime), Marjolaine Meynier-Millefert (Renaissance, Isère), et Anne-Cécile Violland (Horizons, Haute-Savoie) — et deux députés de la Nupes — Marie Pochon (écologiste, Drôme) et Dominique Potier (socialiste, Meurthe-et-Moselle) — signent ce vendredi une tribune commune à l’occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial des 22 et 23 juin 2023.

"Interrompre tout nouveau projet fossile"

"Nous, députées et députés issus de bords divers, conformément aux recommandations des scientifiques, appelons à notre tour les entreprises du secteur à interrompre tout nouveau projet fossile, car ces investissements les engagent pour plusieurs années, voire plusieurs décennies, et nos sociétés avec. Ils conduisent à verrouiller nos systèmes énergétiques en dépit de l’urgence climatique", écrivent-ils.



Ils appellent ainsi "le gouvernement à soutenir un traité de non-prolifération des énergies fossiles" et invitent "la France à contribuer activement à son avènement". "Il nous faut urgemment lutter contre l’expansion des projets d’énergies fossiles, de manière coordonnée et à l’échelle mondiale, afin de respecter les engagements que nous avons pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, notamment son objectif de limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 °C d’ici 2100."

Ils suggèrent en outre d’inclure, dans ce "nouveau pacte financier mondial" auquel Emmanuel Macron aspire, "des opportunités de financement aux pays qui disposent de ressources fossiles et souhaiteraient se développer sans les exploiter". Et de prévenir : "Les interpellations des scientifiques et des associations resteront vaines tant qu’il restera des établissements bancaires pour financer [les énergies fossiles] ou des compagnies d’assurance prêtes à les couvrir."