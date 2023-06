La question de l’attractivité dans les territoires se pose aussi aux abords des métropoles. En témoigne l’Île-de-France qui peine à recruter des agents dont les rémunérations ne suffisent pas à compenser le coût du niveau de vie élevé. Si l’État peut mettre en place certains dispositifs comme une prime de fidélisation de 12 000 € ou un accès prioritaire à des logements moins chers, les collectivités locales misent sur leur marque employeur et leurs valeurs pour attirer des agents. Quitte à exercer une certaine concurrence entre elles sur les métiers les plus recherchés. AEF info se penche durant deux semaines sur la question de l’attractivité de la fonction publique dans les territoires. Deuxième volet ce mardi 27 juin 2023 : comment la Seine-Saint-Denis recrute et fidélise les agents dans ce département le plus pauvre de France mais en pleine mutation.