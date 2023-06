L’université de Poitiers regroupe ses 37 unités, dont 13 partagées avec le CNRS, l’Inserm ou le CHU, en cinq Instituts fédératifs de recherche. Il s’agit de donner à ces pôles scientifiques (biosanté ; énergie, environnement & évolution ; maths-physique-ingénierie-numérique ; MSH ; droit et science politique) plus de visibilité et favoriser l’interdisciplinarité. Structures internes de l’établissement, mais associant les EPST, ces IFR participent de la structuration du site dans le cadre de l’Alliance universitaire Aliénor d’Aquitaine. Leurs directions seront mises en place à la rentrée 2023.