Retrouvez en bref quelques actualités récentes en matière d’aménagement et d’urbanisme :le nouveau président de la délégation outre-mer de l’Assemblée ; la parution de deux études de l’Institut Paris région sur les fonciers commerciaux à l’heure du ZAN ;signature d’une convention entre Altarea et la SNCF portant sur la gare de l’Est ; intensification des usages du bâti à Building Beyond ; signature d’un partenariat entre l’Unam et Efficacity.