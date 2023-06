IMT Atlantique annonce, vendredi 23 juin 2023, le lancement d’Irispace, l’Institut régional de l’innovation spatiale, qui regroupe les acteurs concernés sur le territoire breton : acteurs académiques (dont le Cnes, Ifremer, l’UBO et l’université de Rennes), acteurs socio-économiques, institutionnels, start-up… Présidé par Christophe Lerouge, directeur d’IMT Atlantique, et coordonné par Nicolas Bellec, ingénieur de recherche à IMT, Irispace a pour objectifs de "fédérer les acteurs, de multiplier les usages de l’espace et de jouer un rôle clé dans la nouvelle 'économie spatiale' ". Irispace travaillera sur quatre axes : la recherche, la formation l’innovation et les usages. Irispace prévoit la création d’un centre spatial universitaire, sur le campus brestois d’IMT Atlantique, avec le soutien du Cnes et de la région Bretagne.