La France et le Royaume-Uni ont lancé lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial des 22 et 23 juin 2023 une feuille de route mondiale visant à mettre en place un "processus inclusif de co-conception pour des marchés de crédits biodiversité de haute intégrité". Un groupe consultatif, présidé conjointement par deux spécialistes de la finance, Amelia Fawcett et Sylvie Goulard, contribuera à son élaboration.