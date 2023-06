Le service hebdomadaire moyen d’un enseignant du second degré public et privé sous contrat (collège et lycée pré-bac) à la rentrée 2022 est de 18 heures 35 minutes, selon une note de la Depp du 23 juin 2023. Un enseignant effectue en moyenne 1,7 HSA. Par ailleurs, les professeurs effectuant en moyenne le plus d’heures d’enseignement sont ceux exerçant en collège REP+, en Segpa et dans des formations professionnelles au lycée. À l’inverse, en CPGE, le service hebdomadaire moyen est de 12,2 heures (dont 3,4 HSA). Le temps de service et le nombre d’heures supplémentaires diffèrent selon le sexe.