Alors que les secrétaires généraux des ministères et les directeurs d’administration centrale ont achevé l’ensemble du parcours de formation à la transition écologique et au développement durable, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, a transmis aux secrétaires généraux un courrier leur demandant de recenser les agents qui seraient volontaires pour animer des ateliers de sensibilisation à la transition écologique, avec pour objectif de former l’ensemble des agents de l’État d’ici à 2027.