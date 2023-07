"Construire une communauté d'entreprises volontaires, prêtes à agir pour une économie positive pour la nature" : c'est l'objectif du premier forum européen sur les entreprises et la biodiversité, organisé par le WWF à Paris le 21 juin 2023. Il a fait un état des lieux des réglementations sur la biodiversité ciblant les entreprises et des outils disponibles pour les aider à évaluer leurs impacts, prioriser et se fixer des objectifs fondés sur la science, comme la TNFD ou le SBTN, testé par 17 entreprises en 2023. Des entreprises comme Carrefour, Tesco et H&M ont partagé leurs retours d'expérience.