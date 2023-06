Quatre collectivités de l’agglomération de Châlons-en-Champagne (Marne) vont participer pendant douze ans, à compter du 1er juillet, à un projet de territoire connecté et durable, ont-elles annoncé le 23 juin 2023. Réalisé dans le cadre d’un marché global de performance confié à un groupement piloté par Bouygues énergies & services, celui-ci vise principalement à rénover l’éclairage public, piloter l’éclairage et le chauffage de bâtiments publics et optimiser la circulation des bus.