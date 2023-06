L’Institut Montaigne appelle à une "correction rapide" du "désintérêt" des politiques publiques pour la sécurisation cyber des TPE/PME/ETI, collectivités et établissements de santé, dans une étude publiée jeudi 22 juin 2023 avec la gendarmerie, le Meti et La Poste. Des "mesures spécifiques", adaptées à ces acteurs, doivent être proposées, estime le think tank, qui suggère de manier "incitation" et "contrainte". Il préconise à l’État de consacrer 100 millions d’euros supplémentaires à la lutte contre les cybermenaces et de créer un "guichet unique" de signalement, dans l’esprit du "17 cyber".