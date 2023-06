En l’espace de dix ans, l’Unef, première organisation étudiante, est passée de cinq élus Cneser en 2013 à un seul représentant à l’issue du scrutin de 2023 (lire sur AEF info). La perte de vitesse du syndicat commence en 2017 (perte d’un élu aux élections du Cneser) et coïncide avec l’élection d’Emmanuel Macron. Traditionnellement proche du PS, l’Unef se déchire après l’arrivée au pouvoir de l’ancien ministre de François Hollande, entre ceux qui pensent encore qu’il sera possible de se battre avec les mêmes armes et ceux qui prévoient que la bataille sera rude. L’organisation va ainsi connaître trois vagues de départs en 2017, puis en 2019 – donnant naissance à l’Alternative –, et en 2023 – conduisant à la création de l’Union étudiante. Divergences tant sur le fond que sur la forme, "répression bureaucratique"… les raisons du délitement de l’organisation étudiante sont multiples.