Voici une sélection d’informations sur la protection sociale en bref pour la semaine du 19 au 23 juin 2023 :L’Unsa opposée à la baisse de remboursement des soins dentaires ;Dentaire : pour la FMF, le gouvernement augmente "arbitrairement" le coût de la santé pour les ménages ;Une grève des praticiens hospitaliers à l’appel de plusieurs syndicats annoncée pour le 3 juillet ;Plus de deux millions d’adultes touchés par le "Covid long" ;Plus de 33 000 décès dus à la chaleur entre 2014 et 2022 selon Santé Publique France ;La Fédération nationale des orthophonistes satisfaite de la signature de l’avenant 20 ;MG France dénonce la "recherche d’économies à tout prix" du gouvernement.