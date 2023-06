Consulté sur un projet de réorganisation, un CSE demande en justice la prorogation du délai de consultation jusqu’à la remise complète de certaines informations. Il estime que la réalisation d’une étude de l’impact de la réorganisation sur la charge de travail des salariés est nécessaire. Sa demande est refusée dès lors qu’il ressort de l’analyse des juges du contexte et des implications du projet, que le CSE a reçu des informations précises et suffisantes lui permettant d’appréhender le contenu de la nouvelle organisation et d’en mesurer les conséquences sur la charge de travail des agents.