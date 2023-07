Financer les phases de prématuration (preuve de concept) et de maturation (validation de la solution et démonstration) des résultats issus des objectifs stratégiques de France 2030 : c’est l’objectif de l’appel à projets dédié qui alloue 275 M€ à 16 consortiums. Après un lancement complexe, les feuilles de route des consortiums sont en cours de validation. AEF info s’est entretenu avec plusieurs lauréats (Satt, ONR, offices de transfert et universités) et les équipes du SGPI pour mieux comprendre les enjeux de ce nouveau dispositif positionné en amont et en aval de l’échelle TRL. Comment ces acteurs vont-ils se coordonner au sein de grands consortiums ? Quelle sera la gouvernance mise en place ? L’articulation sera clé pour passer, comme l’explique Xavier Apolinarski, président de la Satt Paris-Saclay, du "continuum d’innovation au continuum d’accompagnement".