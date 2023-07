Deux ans après un premier partenariat conclu en 2021, l’opérateur de compétences Atlas et la Caisse des dépôts et consignations viennent de signer une nouvelle convention partenariale afin de permettre aux salariés de la branche des bureaux d’études d’utiliser leur CPF pour accéder à des formations certifiantes sans avoir de reste à charge. "Dans le cadre de ce partenariat 2023, Atlas verse 2 M€, issus des fonds conventionnels de la branche, à la Caisse des dépôts", rapporte un communiqué du 22 juin 2023. Le nombre de certifications éligibles passe d’une dizaine à plus de 2 000.