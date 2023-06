La ville de Paris rejoint, jeudi 22 juin 2023, la liste des signataires du manifeste "pour une transition urbaine low tech", élaboré par l’Urban lab et ses partenaires. "La low tech est une solution pertinente [pour rendre la ville plus résiliente], même si nous aurons toujours besoin de solutions high-tech pour répondre à des problèmes pointus", fait valoir Pénélope Komitès, adjointe à la maire de Paris, en charge notamment de l’innovation et de la résilience. Plusieurs start-up, dont les lauréats de l’AAP "Innovation et résilience", étaient invitées à présenter leurs solutions.