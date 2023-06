"Près de 30 millions de travailleurs (salariés ou indépendants, des secteurs privé et public) contribuent aux ressources de l’Assurance chômage via la CSG activité en 2021", observe l’Unédic dans une note publiée mercredi 21 juin 2023. "Cet ensemble comprend environ 19 millions de salariés du privé, 6 millions de salariés du secteur public, plus de 3 millions d’indépendants et 1 million de salariés des particuliers employeurs", détaille le régime. Parallèlement, 2 millions d’établissements et 3 millions de particuliers employeurs versent la contribution employeur de 4,05 % du salaire brut.