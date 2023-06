LYCÉE AGRICOLE. Alexandra Husson, inspectrice principale des finances publiques, est nommée agent comptable de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Borgo, en remplacement d’Anita Bidal. Sabine Fournal-Pons, inspectrice des finances publiques, est nommée et titularisée dans les fonctions d’agent comptable de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles...