À la suite de plusieurs déclarations du gouvernement et de la majorité visant les conclusions du rapport annuel Conseil d’orientation des retraites (COR), ce dernier, à l’issue de sa réunion du 22 juin 2023, indique dans un communiqué "qu’il n’y a pas de révision substantielle entre les projections du COR de 2022 et celles de 2023". Après le Medef et la CGT, l’Unsa a également réagi à ses travaux.