"Un nouveau consensus pour les peuples et la planète" : c’est sous ce nom qu’Emmanuel Macron a présenté vendredi 23 juin les principaux éléments ressortant du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, organisé depuis la veille à Paris. Un consensus ouvert à la signature des délégations présentes et dont le chef d’État assure qu’un point de suivi sera réalisé tous les six mois. Du côté de la société civile, l’émergence d’une voix africaine forte et le consensus sur la nécessité de la réforme des institutions de Bretton Woods ont été salués. Reste à trouver des "champions" pour porter ces sujets.