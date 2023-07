Le 26 juillet 2024, la France donnera le coup d’envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques. Défi de taille pour la France, l’événement se déroulera en Île-de-France et en région jusqu’au 8 septembre 2024, générant 150 000 emplois directs et indirects. Parmi les préoccupations des organisateurs en matière sociale, le recrutement, la formation et le suivi des conditions de travail des salariés et volontaires qui opéreront sur place sont stratégiques. À un an du début des compétitions, AEF info s’intéresse aux enjeux sociaux que représente le plus célèbre événement sportif au monde au travers d’une série de décryptages, interviews et reportages. Premier volet de cette initiative : le témoignage de Bernard Thibault, ex-numéro 1 de la CGT, désormais membre du conseil d’administration du Comité d’organisation des Jeux, chargé de suivre les conditions de travail des salariés sur les chantiers.