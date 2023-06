Dans une étude de 76 pages publiée en juin 2023 par la Fondapol, "think tank libéral, progressiste et européen" présidé par Nicolas Bazire et dirigé par Dominique Reynié, Laurent Batsch, ancien président de l’université Dauphine-PSL, décortique le paysage et le fonctionnement de l’enseignement supérieur privé en France, des écoles associatives aux groupes lucratifs. "La stigmatisation du 'privé lucratif' dont la nature serait intrinsèquement perverse, n’épuisera pas le sujet de la place du secteur privé dans l’enseignement supérieur", écrit-il, avant de proposer plusieurs axes de régulation.