Le fonds de pension Church of England Pensions Board (CofE) a annoncé, jeudi 22 juin 2023, liquider toutes ses participations dans Shell. L’affaiblissement des engagements de la major "représente un grave déséquilibre par rapport à la société et à nos propres intérêts à long terme", a commenté Adam Matthews, directeur de l’investissement responsable sur LinkedIn. Le fonds va plus largement céder "toutes [ses] participations restantes en actions et en dettes dans le secteur du pétrole et du gaz, car selon la dernière évaluation de Transition Pathway initiative, aucune entreprise n’est alignée à court, moyen et long terme sur le net zéro". Il va désormais "explorer un moratoire progressif sur le pétrole et le gaz qui garantisse l’équité" pour les pays du sud (lire sur AEF info) et "travailler avec d’autres investisseurs institutionnels pour soutenir la transition" dans les pays émergents.