La fédération Soliha a créé début juin 2023 l’association Bail Rénov' avec l’Anil, Casbâ, le CSTB, Énergies demain, Habitat et Humanisme, Sonergia et l’Unpi, association qui organisera à partir de septembre des actions de sensibilisation sur la rénovation à destination des propriétaires bailleurs et des locataires du parc privé. La fédération est par ailleurs investie dans le plan Logement d’abord, dont le second volet a été présenté le 19 juin, et ses membres ont accompagné ou logé 3 000 réfugiés fuyant l’Ukraine depuis 2022.