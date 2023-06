La secrétaire d’État à l’Écologie, Bérangère Couillard, a annoncé, jeudi 22 juin 2023, une série de mesures pour améliorer le traitement des déchets dans l’Hexagone. Parmi les plus emblématiques : le retour de la consigne en verre dans les deux prochaines années et l’interdiction de certains types de plastiques à l’horizon 2025. Sujet de débats entre le gouvernement et les collectivités locales, la décision sur la consigne des bouteilles en plastique a, quant à elle, était reportée au mois de septembre.